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Туктамышева рассекретила размер доходов фигуристов и тренеров

, 17:33 | Анастасия Игонина 3 876

Звезда фигурного катания рассказала о том, сколько зарабатывают успешные спортсмены и на какую сумму приходится жить, если сезон был неудачным.

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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik

Спортсменка Елизавета Туктамышева рассекретила информацию о том, сколько зарабатывают фигуристы и их тренеры на международных соревнованиях. Суммы девушка озвучила во время участия в одном из YouTube-шоу.

По словам Туктамышевой, за первое место на чемпионате Европы можно получить 18 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей), за серебро — около 12 тысяч (примерно 750 тысяч рубле), а третье место приносит порядка девяти тысяч долларов (более 500 тысяч рублей). Размер призовых выплат определяется в первую очередь серьезностью соревнований: «на мире», объясняет Елизавета, суммы будут больше.

Однако стоит учитывать, что озвученные суммы — это общий размер выплаты. Далеко не все деньги окажутся в руках спортсмена. Прежде всего, из них вычтут все налоги. 30% оставшегося себе заберет тренер. И только то, что сохранится после всех этих манипуляций, получит фигурист. Таким образом, на руки спортсмены получают меньше половины изначального вознаграждения.

Также у фигуристов есть зарплата. Однако ее размер постоянно колеблется — размер ежемесячной оплаты зависит от того, насколько успешным был для каждого конкретного спортсмена предыдущий сезон.

«Если ты не участвуешь в ледовых шоу, пролетаешь мимо призовых мест, и у тебя нет этих призовых денег — ты живешь где-то на 50-60 тысяч рублей в месяц», — подытожила Туктамышева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Туктамышева предстала в образе императрицы.

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