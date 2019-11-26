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МАК: ошибка пилотов стала причиной крушения самолета в аэропорту Ростова-на-Дону

, 18:12 Эфирная новость 580

По данным комитета, командир лайнера по непонятной причине не реагировал на подсказки второго пилота.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ria Novosti, 5-tv.ru

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, которая произошла 3,5 года назад, случилась по вине пилотов. Об этом сообщили в Межгосударственном Авиационном комитете, пишет РИА Новости.

По данным МАК, командир экипажа Boeing 737 по непонятной причине впал в ступор и игнорировал подсказки второго пилота.

Трагедия произошла в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. Самолет, летевший из Дубая, заходил на посадку в воздушную гавань.

Пилоты два раза пытались посадить лайнер в сложных погодных условиях. После неудачного маневра Boeing 737 стал резко снижаться и на огромной скорости рухнул на ВПП. 62 человека, которые находились на борту, погибли.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие результаты расследования авиакатастрофы 2013 года в Казани.

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