МАК: ошибка пилотов стала причиной крушения самолета в аэропорту Ростова-на-Дону

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, которая произошла 3,5 года назад, случилась по вине пилотов. Об этом сообщили в Межгосударственном Авиационном комитете, пишет РИА Новости.

По данным МАК, командир экипажа Boeing 737 по непонятной причине впал в ступор и игнорировал подсказки второго пилота.

Трагедия произошла в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. Самолет, летевший из Дубая, заходил на посадку в воздушную гавань.

Пилоты два раза пытались посадить лайнер в сложных погодных условиях. После неудачного маневра Boeing 737 стал резко снижаться и на огромной скорости рухнул на ВПП. 62 человека, которые находились на борту, погибли.

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