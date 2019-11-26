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Экс-депутат Рады раскритиковала список «небесной сотни»

, 19:13 | Игорь Рязов Видео 126

Украинский политик изучила причины смерти своих сограждан, погибших во время Майдана. Она нашла в нем несколько странностей.

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Фото, видео: Wikipedia.org, Facebook /nebesnasotnya.com.ua

Экс-депутат Верховной рады Елена Лукаш подвергла острой критике список жертв Майдана, получивший название «небесная сотня». Соответствующий пост она оставила на своей странице в Facebook.

Лукаш отметила, что список фамилий в «небесной сотне» определяется по указам бывшего президента Петра Порошенко. Так, он посмертно сделал Героями Украины 105 человек. Известно, что 80% из них погибли от огнестрельных ранений. Преимущественно они получили их 20 февраля 2014 года.

«Пользуясь открытыми и личными источниками, я изучила причины смерти членов „Небесной сотни“. И предлагаю свой анализ вам», — написала Лукаш, выделив четыре группы людей, попавших в список.

Четыре группы людей из «небесной сотни»

В первую группу вошли 24 человека, попавшие туда по «необъяснимым» причинам. Например, там есть женщина, скончавшаяся от аллергической реакции на лидокаин; мужчина, которого задавил на грузовике другой майдановец; пожилой человек, скончавшийся от сердечного приступа и так далее.

Во вторую группу Лукаш включила четверых человек, гибель которых не была связана с Майданом. Так, во время протестов в Киеве они находились в Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Там и погибли.

В третью группу вошли люди, которые скончались от травм, а не от пуль. Например, один человек замерз и умер после пыток; другой не пережил удара по голове тяжелым предметом; третий сгорел в Доме профсоюзов и так далее.

Четвертая группа — это люди, погибшие от огнестрельных ранений. В нее Лукаш включила 69 человек. Однако не понятно, на самом ли деле они погибли из-за огня, открытого сотрудниками спецроты «Беркут».

«Они (бойцы — Прим. ред) были вооружены автоматами Калашникова модернизированными (калибр 7,62×39). <…> Но, такой калибр имели и охотничьи карабины, которые были на вооружении у протестующих», — написала экс-депутат.

Вывод расследования Елена Лукаш

Она выразила соболезнования семьям людей из «небесной сотни», заявив, что лучшим ответом для них было бы честное расследование и наказание виновных.

«Но его (расследования — Прим. ред) не было. И вы знаете причину. Власть вышла бы сама на себя», — заключила Лукаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ нашла оружие, из которого расстреливали так называемую «небесную сотню» Майдана.

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