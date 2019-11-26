Имя иркутского школьника Вячеслава Дорошенко узнала вся страна.

Подросток спас девятилетнюю девочку от насильника-рецидивиста.

Все произошло в безлюдном районе города. Вячеслав возвращался с тренировки, когда услышал крик о помощи.

Ребенка в автомобиль заталкивал взрослый мужчина. Старшеклассник не растерялся — позвал на помощь прохожего. Вместе они бросились в погоню.

Александр Сафиулин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как девушка сумела обхитрить насильника и сдать его полицейским в Краснодаре.