Приметы: Как встретить Новый 2020 год, чтобы хорошо его провести

Кто подметил, что как Новый год встретишь, так и проведешь, не известно. Зато известно, что все стараются придерживаться этой мудрости и праздновать наступление нового этапа жизни в дружеской остановке, по возможности с обильным угощением и как можно веселее. 5-tv.ru собрал наиболее яркие приметы, которые помогут заглянуть в будущее и понять, чего стоит ожидать от наступающего года.

Само собой разумеется, что встречать Новый год нужно без долгов, поэтому все финансовые вопросы необходимо решить заранее. По восточному календарю 2020 — год Белой Металлической Крысы, и хотя наступит он несколькими неделями позже, провести ночь с 31 декабря на 1 января с талисманов в виде крысы будет совсем не лишним.

Отправляясь на новогоднюю вечеринку, стоит иметь в виду примету: если, входя в помещение, вы споткнетесь правой ногой, вас ждет неприятный разговор, а если левой — долгожданная встреча.

Заранее позаботьтесь об исполнении желания. Его нужно написать на листочке бумаги, сжечь, а пепел бросить в бокал с шампанским и выпить. Провернуть всю эту процедуру необходимо до того, как закончится бой курантов, иначе желание не сбудется.

Еще несколько примет, связанных с шампанским. Знающие люди подметили, что если в полночь напиток с шипением брызжет из бутылки, новый год будет щедр на приятные события и перемены. Если же бутылка никак не открывается, значит весь следующий год придется много и тяжело трудиться.

Советуют также сразу после боя курантов внимательно прислушаться, о чем говорят люди вокруг вас. Первую фразу, которую вы услышите в новом году, может указать вам на то, каким грядущий год будет лично для вас и чего стоит от него ждать.

Опустошив бокал шампанского, не забудьте выглянуть на улицу. Если первым человеком, которого вы увидите в новом году, будет мужчина, год обещает стать удачным для личной жизни. Если на глаза попадется женщина — тоже неплохо, одиночество вам не грозит. Если же вы увидите ребенка — ждите предложение руки и сердца, или, если вы уже обзавелись семьей, — пополнение в ней.

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