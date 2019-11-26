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Сергей Шнуров назвал российское общество агрессивным

, 21:41 | Василий Заика Видео 84

По мнению рок-музыканта, ситуация может измениться лишь в том случае, если россияне поверят в будущее страны и начнут решать созидательные задачи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravd, АГН Москва, Anton Belitsky

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в ходе беседы с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала «Россия-24» назвал российское общество агрессивным.

Рок-музыкант отметил, что виной всему направленная не в то русло психическая энергия.

«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим. Та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — заявил Сергей Шнуров.

Артист выразил мнение, что ситуация может измениться в лучшую сторону лишь в том случае, если россияне поверят в будущее страны и перейдут к решению созидательных задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шнуров посвятил стихотворение сдаче анализов. Лидер группировки «Ленинград» сел на диету по рекомендации врачей.

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