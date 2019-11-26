Сергей Шнуров назвал российское общество агрессивным

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в ходе беседы с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала «Россия-24» назвал российское общество агрессивным.

Рок-музыкант отметил, что виной всему направленная не в то русло психическая энергия.

«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим. Та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — заявил Сергей Шнуров.

Артист выразил мнение, что ситуация может измениться в лучшую сторону лишь в том случае, если россияне поверят в будущее страны и перейдут к решению созидательных задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шнуров посвятил стихотворение сдаче анализов. Лидер группировки «Ленинград» сел на диету по рекомендации врачей.