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Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

, 0:34 | Марина Неруцких Интервью 70

Автобус, разбившийся под Пунта-Каной, вез россиян на экскурсию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; Twitter @Aero_Ambulancia

Трое российских туристов отправлены в реанимацию после ДТП автобуса с грузовиком в Доминиканской республике.

По последним данным, всего в транспорте находились 65 человек. В результате аварии пострадали 38 туристов. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пассажиров были дети, об их самочувствии ничего не известно.

По уточненной информации, в автобусе находились отдыхающие из разных отелей, они направлялись на экскурсию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ДТП в Доминиканской республике с автобусом, перевозившем российских туристов, никто не погиб.

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