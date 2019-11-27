Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Трое российских туристов отправлены в реанимацию после ДТП автобуса с грузовиком в Доминиканской республике.

По последним данным, всего в транспорте находились 65 человек. В результате аварии пострадали 38 туристов. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пассажиров были дети, об их самочувствии ничего не известно.

По уточненной информации, в автобусе находились отдыхающие из разных отелей, они направлялись на экскурсию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ДТП в Доминиканской республике с автобусом, перевозившем российских туристов, никто не погиб.