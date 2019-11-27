В результате ДТП в Доминиканской республике с автобусом, перевозившем российских туристов, никто не погиб. Об этом 5-tv.ru сообщили в посольстве РФ в Доминикане.

«Погибших среди наших граждан нет, однако имеется несколько человек с травмами разной степени тяжести», — рассказал исполняющий обязанности пресс-атташе в посольстве РФ в Доминиканской республике Андрей Рябосов.

По уточненным данным, в автобусе находились 39 российских туристов. Транспортное средство направлялось в аэропорт.

Представитель посольства отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Туристов, которые не получили повреждений, размещают в гостиницах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус, перевозивший российских туристов попал в ДТП на дороге, ведущей из Пунта-Каны в местный аэропорт. В результате столкновения автобуса с грузовиком, пассажирский транспорт перевернулся.