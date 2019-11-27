Киев рассчитывает на подписание долгосрочного контракта по газу с Москвой. Об этом сегодня в Таллине заявил Владимир Зеленский. По его словам, у России и Украины очень сложные отношения, но диалог начался.

«Год заканчивается и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы», — подчеркнул украинский лидер.

К слову, теперь почти каждый свой шаг президент Украины выкладывает в соцсети. Сегодня похвастался подарком коллеги из Эстонии. Керсти Кальюлайд вручила ему велосипед. Пользователи увидели в этом намек — быть ближе к народу. Как и обещал в своей предвыборной речи Зеленский. Пока, напомню, глава Украины передвигается на лимузине в сопровождении десятков автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский посулил украинцам «ценный подарок» за помощь в поимке контрабандиста.