Порошенко присвоил звания Героев Украины погибшим в пьяных драках и ДТП

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш сегодня выступила с громким разоблачением: по ее данным, в списке героев «Небесной сотни», тех самых, что пали смертью храбрых на киевском Майдане, оказались случайные люди.

Изучая указы экс-президента Петра Порошенко, Лукаш выяснила — звания Героев Украины присвоено, в том числе, погибшим в пьяных драках, в дорожных авариях или просто от пневмонии. Некоторых даже в Киеве в феврале 14-го года не было.

Автор исследования задается вопросом: за что эти люди получили посмертные почести и социальные выплаты? Кто в этом был заинтересован?

«Больше лиц — больше героев. Про каждого можно сочинить свою историю, про каждого можно показать свою картинку. И здесь есть понятный интерес с точки зрения летописцев, людей, которые конструируют данный пиар-продукт. С другой стороны, кто-то может быть заинтересован и финансово, это нельзя отрицать, кто-то мог получать выгоду от того, что специальных людей протаскивали в этот список на дальнейшее получение благ родственниками», — заявила Лукаш.

Также Елена Лукаш отмечает, что до сих пор не названы имена убийц, стрелявших по толпе на Майдане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены партии Владимира Зеленского готовы проголосовать за снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко.