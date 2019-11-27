  1. Пятый канал
  4. Порошенко присвоил звания Героев Украины погибшим в пьяных драках и ДТП

Порошенко присвоил звания Героев Украины погибшим в пьяных драках и ДТП

, 6:57 Эфирная новость 1 363

К такому выводу пришла экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, выступившая с громким разоблачением: по ее данным, в списке героев «Небесной сотни» масса случайных людей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Celestino Arce; 5-tv.ru

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш сегодня выступила с громким разоблачением: по ее данным, в списке героев «Небесной сотни», тех самых, что пали смертью храбрых на киевском Майдане, оказались случайные люди.

Изучая указы экс-президента Петра Порошенко, Лукаш выяснила — звания Героев Украины присвоено, в том числе, погибшим в пьяных драках, в дорожных авариях или просто от пневмонии. Некоторых даже в Киеве в феврале 14-го года не было.

Автор исследования задается вопросом: за что эти люди получили посмертные почести и социальные выплаты? Кто в этом был заинтересован?

«Больше лиц — больше героев. Про каждого можно сочинить свою историю, про каждого можно показать свою картинку. И здесь есть понятный интерес с точки зрения летописцев, людей, которые конструируют данный пиар-продукт. С другой стороны, кто-то может быть заинтересован и финансово, это нельзя отрицать, кто-то мог получать выгоду от того, что специальных людей протаскивали в этот список на дальнейшее получение благ родственниками», — заявила Лукаш.

Также Елена Лукаш отмечает, что до сих пор не названы имена убийц, стрелявших по толпе на Майдане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены партии Владимира Зеленского готовы проголосовать за снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

13:08
Семнадцатилетнюю девушку изнасиловали и убили во время свидания в Приморье
12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]