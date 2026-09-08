При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино пострадал мирный житель
Мужчину госпитализировали с касательными осколочными ранениями головы и лица.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева
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Житель города Шебекино Белгородской области получил ранения в результате удара беспилотника по автомобилю.
Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона в мессенджере «Макс».
Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с касательными осколочными ранениями головы и лица. После оказания медицинской помощи его переведут в областную клиническую больницу.
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины транспортное средство было разбито.
В этот же день в городе Злынка Брянской области украинский беспилотник атаковал здание автовокзала. В результате удара погиб мужчина, семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь.
Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.
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