Силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 107 украинских беспилотников самолетного типа над территориями России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале ведомства в мессенджере «Макс».

«В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, атаки были отражены над девятью регионами России и акваторией Черного моря. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.