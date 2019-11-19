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Партия «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко

, 17:49 Эфирная новость 37

Члены партии Владимира Зеленского готовы проголосовать за снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины.

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Фото, видео: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС, 5-tv.ru

Петра Порошенко все-таки могут отдать под суд. В Верховной раде заявили, что готовы проголосовать за снятие с бывшего президента неприкосновенности. Именно депутатский иммунитет позволяет ему избегать наказания. А имя Порошенко фигурирует уже в тринадцати уголовных делах. Правда по всем он проходит как свидетель.

За то, чтобы отправить бывшего главу государств на скамью подсудимых, выступают представители партии «Слуга народа», а их в парламенте — большинство. Когда на повестку будет внесен соответствующий вопрос пока неизвестно, но сообщается, что генеральный прокурор Незалежной уже готов подписать документ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине объяснили, чем Зеленский хуже Порошенко.

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