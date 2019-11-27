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В спасении девочки от насильника-рецидивиста в Иркутске счет шел на секунды

, 7:17 Эфирная новость 126

На помощь девятилетнему ребенку бросился подросток и молодой мужчина, оказавшиеся рядом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Kremming; 5-tv.ru

Имя иркутского школьника Вячеслава Дорошенко сегодня узнала вся страна. Подросток спас девятилетнюю девочку от насильника-рецидивиста.

Все произошло в безлюдном районе города. Вячеслав возвращался с тренировки, когда услышал крик о помощи. Ребенка в автомобиль заталкивал взрослый мужчина. Старшеклассник не растерялся — позвал на помощь прохожего. Вместе они бросились в погоню.

Будь у преступника еще пара секунд, и трагедии не избежать.

На следственном эксперименте задержанный буднично рассказывает, как собирался похитить и изнасиловать маленькую девочку.

Отец девятилетней девочки был на месте уже через несколько минут, утешал дочь и пытался успокоиться сам. Теперь, изучая запись следственного эксперимента, клянет себя, что не оказался рядом.

Преступника задержали по точно ориентировке. Оба свидетеля так детально описали его самого и машину, что скрыться шансов не было. Вскоре стало понятно — на девочку набросился рецидивист.

Подробности в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд.

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