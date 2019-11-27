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  4. «Леди с большой буквы»: Виктория Боня сразила поклонников красотой в свой юбилей

«Леди с большой буквы»: Виктория Боня сразила поклонников красотой в свой юбилей

, 9:56 | Валентин Черников Видео 1 188

Для празднования 40-летия модель выбрала роскошное вечернее платье.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

С начала дня Виктория Боня принимает поздравления от поклонников в Instagram. Большинство из них отмечает: экс-участница «Дома-2» выглядит намного моложе своих 40. Красоту и молодость модели в ее юбилей подчеркнуло вечернее платье. Роскошный наряд небесного цвета с блестками отражает свежесть именинницы.

Instagram @victoriabonya

Как не раз замечала знаменитость, она уделяет много времени и средств на спорт и услуги косметологов. На пользу Виктории идут и заграничные отпуска, включая поездку на Мальдивы. Круглую дату Боня празднует там, на арендованной вилле в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

Позади Виктории видны многочисленные воздушные шары, а в руках у нее роскошный букет, который гармонирует с платьем. Сама именинница в эти минуты выглядит счастливой и беззаботной, а ее улыбка сияет не меньше дорогого наряда.

«С днем рождения! Платье супер!»

«Образ сногсшибательный!»

«Прелесть! Сияй так всегда!

«Виктория, всех благ! Потрясающая леди с большой буквы», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня спровоцировала подписчиков на шутки в свой адрес.

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