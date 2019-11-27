«Красота вне времени!»: Литвинова выложила завораживающие фото в стиле ретро

Рината Литвинова опубликовала в Instagram подборку притягательных фото. На архивных снимках актриса и режиссер одета в стиле ретро. На ней светлое платье с цветами и большая черная шляпа. Образ подчеркивает алая помада на губах под цвет цветочного орнамента наряда, аккуратно подведенные ресницы и тонкие брови. Первое, что приковывает внимание зрителя — взгляд звезды. За внешней спокойностью и нежностью скрывается дьяволинка.

«Шум времени в фотокарточках», — коротко и поэтично описала кадры Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ее поклонники и ценители стиля подарили знаменитости комплименты и поблагодарили за изящную ретроспективу.

»…и «шепот истории». Спасибо за такие фотокарточки, коллажи, обрывки»;

«Все гляжу, глаз не отвожу! Нежность и любовь в каждой частичке!»

«Рената, вы такая красивая! Ретро-красота! Красота вне времени!» — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литвинова восхитила подписчиков костюмом из 70-х годов.