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  4. «Красота вне времени!»: Литвинова выложила завораживающие фото в стиле ретро

«Красота вне времени!»: Литвинова выложила завораживающие фото в стиле ретро

, 9:29 | Валентин Черников Фото 1 396

Архивные снимки звезды приковали фанатов.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рината Литвинова опубликовала в Instagram подборку притягательных фото. На архивных снимках актриса и режиссер одета в стиле ретро. На ней светлое платье с цветами и большая черная шляпа. Образ подчеркивает алая помада на губах под цвет цветочного орнамента наряда, аккуратно подведенные ресницы и тонкие брови. Первое, что приковывает внимание зрителя — взгляд звезды. За внешней спокойностью и нежностью скрывается дьяволинка.

«Шум времени в фотокарточках», — коротко и поэтично описала кадры Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ее поклонники и ценители стиля подарили знаменитости комплименты и поблагодарили за изящную ретроспективу.

»…и «шепот истории». Спасибо за такие фотокарточки, коллажи, обрывки»;

«Все гляжу, глаз не отвожу! Нежность и любовь в каждой частичке!»

«Рената, вы такая красивая! Ретро-красота! Красота вне времени!» — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литвинова восхитила подписчиков костюмом из 70-х годов.

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