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«Икона стиля»: Литвинова восхитила подписчиков костюмом из 70-х годов — фото

, 20:02 | Мия Субботина Фото 229

Звезда побывала на модном показе Alberta Ferretti в Москве.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова побывала на показе итальянского модельера Альберты Феррети в Петровском пассаже. Знаменитость предпочла появиться в костюме черного цвета. Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Назад в молодость — 70-е. Можно выбрать — стиль хиппи или уйти в широкоплечий гламур с пуговицами в ушах, как в сериале „династия“. Можно вообще не вовлекаться, а носить, что нравится — вне всех и всего», — подписала снимок звезда.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчики харизматичной актрисы остались в восторге от ее модного образа и написали восхищенные комментарии.

«Икона стиля! Неподражаемая и восхитительная»;

«Рената, вы — прекрасны»;

«Как это подходит — вне всех и всего»;

«Красиво. И вы красавица во всех образах», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рената Литвинова произвела фурор на Неделе моды в Париже.

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