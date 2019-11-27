Равшана Куркова поделилась с поклонниками в Instagram снимками с лондонской фотосессии. В кадре актриса позирует в стиле Casual. На ней блестящий свитер, зауженные брюки, и массивные ботинки. В руках сумочка от законодателя мировой моды Карла Лагерфельда.

Instagram @rav_shana

В столицу Туманного Альбиона звезда отечественного экрана прилетела не за развлечениями. Куркова представила фильм «Балканский рубеж» со своим участием на Russian Film Week-2019. Остросюжетная драма основана на реальных событиях 1999 года в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией.

До и после официальной части Равшана проводила свободное время по своему усмотрению. В эти моменты артистка подыскала момент для фото. В описании к ним она спросила подписчиков микроблога, где в Лондоне можно вкусно позавтракать. Заботливые фанаты предложили ей ряд заведений и забросали комплиментами по поводу ее внешнего вида.

«Красотка от бога!»

«Свитер — огонь!»

«Самая красивая!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Равшана Куркова дала женщинам 35+ совет по уходу за собой.