  1. Пятый канал
  4. Равшана Куркова выбрала модный «лук» для фотосессии в Лондоне — фото

Равшана Куркова выбрала модный «лук» для фотосессии в Лондоне — фото

, 10:53 | Валентин Черников Фото 752

Актриса представила фильм «Балканский рубеж» на Russian Film Week.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @rav_shana

Равшана Куркова поделилась с поклонниками в Instagram снимками с лондонской фотосессии. В кадре актриса позирует в стиле Casual. На ней блестящий свитер, зауженные брюки, и массивные ботинки. В руках сумочка от законодателя мировой моды Карла Лагерфельда.

Instagram @rav_shana

В столицу Туманного Альбиона звезда отечественного экрана прилетела не за развлечениями. Куркова представила фильм «Балканский рубеж» со своим участием на Russian Film Week-2019. Остросюжетная драма основана на реальных событиях 1999 года в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией.

До и после официальной части Равшана проводила свободное время по своему усмотрению. В эти моменты артистка подыскала момент для фото. В описании к ним она спросила подписчиков микроблога, где в Лондоне можно вкусно позавтракать. Заботливые фанаты предложили ей ряд заведений и забросали комплиментами по поводу ее внешнего вида.

«Красотка от бога!»

«Свитер — огонь!»

«Самая красивая!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Равшана Куркова дала женщинам 35+ совет по уходу за собой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать
12:13
«Любовь с Любой»: Толкалина познакомила фанатов с избранником

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]