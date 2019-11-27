«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram

Ольга Орлова снялась обнаженной на Сейшелах. На отважный для многих шаг ведущая отчаялась в перерыве между съемками спецпроекта «Дом-2: Остров любви». Горячий снимок она выложила в Instagram со скромной подписью «Доброе утро». За час фото набрало 55 тысяч «лайков» и полторы тысячи комментариев.

В кадре девушка стоит с распущенными волосами под тропической пальмой. Длинные ветви прикрывают самые интимные места ее тела. Но это не помешало фанатам разглядеть ее сногсшибательную фигуру.

Instagram @olgaorlova1311

Более чопорным и консервативным подписчикам оголение Орловой показалось постыдным. Многие упрекнули теледиву в непристойности. Более преданные поклонники вступились за любимицу и похвалили ее за смелость. Одобрившие снимок оказались в большинстве.

«Красотка! Фигура шикарная!

«Стыдоба! Ужас, уже люди без одежды фотографируются. Взрослая женщина!»

«Видно только ноги, а комментарии — как будто там порно»;

«Молодец, без комплексов!»

«Твой Адам где-то страдает! Ольга, вы — супер!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова стала собачьей массажисткой на Сейшелах.