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«Сексуальный папа!»: Тарзан в одних стрингах изобразил супергероя с феном в руках

, 17:26 | Карина Бернтгольц Видео 4 793

Сергей Глушко в очередной раз покорил фанаток мускулистым телом и непревзойденным чувством юмора.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вскружил голову фанаткам новым откровенным видео. На своей странице в Instagram супруг Наташи Королевой разместил забавный ролик, на котором позирует перед камерой в одних стрингах с феном в руках.

Надев кепку персонажа популярной видеоигры Марио, звезда достает фен из трусов и направляет на объектив камеры, делая вид, будто в его руках настоящее оружие. Во время шуточной сцены Тарзан сохраняет максимально серьезный вид, что делает кадры еще более смешными.

Подписчики Сергея Глушко оценили его превосходное чувство юмора и не смогли скрыть восторга при виде его обнаженного мускулистого тела. Некоторые признались, что с нетерпением ждут новых публикаций артиста, где он снова продемонстрирует свою сногсшибательную спортивную фигуру.

«Сексуальный папа!»

«Шикарная фигура!»

«Люблю людей с хорошим чувством юмора!»

«Горячо!» — восхищались комментаторы.

К слову, Тарзан не первый раз радует фолловеров подобными постами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Наташи Королевой восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом.

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