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  4. Не поделили мужчину: Садальский рассказал о ссоре Федосеевой-Шукшиной с Польских

Не поделили мужчину: Садальский рассказал о ссоре Федосеевой-Шукшиной с Польских

, 18:36 | Карина Бернтгольц Фото 157

В день рождения российской актрисы Галины Польских артист вспомнил о конфликте, который произошел между двумя бывшими подругами.

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Фото, видео: Instagram @stassadal

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Галину Польских. 27 ноября звезде исполнилось 80 лет. В связи с этой датой Садальский вспомнил интересную историю из жизни знаменитости. Своим подписчикам в соцсети он рассказал, как легенда советского кинематографа повздорила с бывшей подругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

По словам артиста, ссора двух однокурсниц произошла 20 лет назад из-за режиссера Василия Шукшина, за которым Лидия была замужем до 1974 года.

«Двадцать назад Галя случайно в разговоре Лиде не сказала: „А твой Вася в автобусе меня за жопу ущипнул“. И все. Лида поставила на отношениях точку. Смешно, 45 лет со дня смерти Шукшина прошло, а они его поделить не могут», — поделился Садальский с фолловерами.

Instagram @stassadal

Пользователи бурно отреагировали на историю артиста. Под постом появилось множество комментариев юзеров, в которых звучали разнообразные мнения по поводу конфликта двух известных актрис.

«Лидуся вообще жжет не по-детски!»

«Посмеялась от души!»

«А как еще можно было отреагировать? Я бы тоже прервала общение!»

«Можно было все в шутку перевести! Значит, не дорожила дружбой Лидия Николаевна», — высказались поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский поделился историей дружбы Нонны Мордюковой и Риммы Марковой.

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