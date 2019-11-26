Азербайджанцы и водка: Садальский поделился историей дружбы Мордюковой и Марковой

Знаменитая актриса Нонна Мордюкова 25 ноября могла отпраздновать свой 94-й день рождения. Актер Стас Садальский в связи с этим поделился с подписчиками в Instagram забавным случаем из жизни народной артистки.

Однажды хорошая подруга Мордюковой актриса Римма Маркова пригласила приятельницу в гости. Именно с этого и начался уморительный инцидент, приключившийся с обеими героинями. Историю, которую Маркова лично поведала Садальскому, актер пересказал пользователям соцсети от ее лица.

«Пришла Нонка как-то ко мне — она тоже жила на Котельнической. Только она в доме элитном, высоком, а я в доме засратом (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.). Вдруг раздается звонок», — начала артистка.

Марковой тогда позвонил красавец-врач, с которым она и Мордюкова недавно познакомились. Молодой человек собирался прийти к ним в гости со своим товарищем.

«Я обрадовалась! Пусть приезжают! Накрасились, переоделись, встрепенулись. Ждем! Звонок в дверь. Открываю. На пороге — два кривоногих азербайджанца. С ящиком водки. Как такое случилось, не понимаю. Мордюкова в ужасе. А что делать?» — продолжает Маркова.

Выпроваживать незваных гостей знаменитые актрисы постеснялись и все-таки выпили с ними по нескольку рюмок крепкого напитка. В какой-то момент Римма Маркова почувствовала себя нехорошо и вышла на балкон подышать свежим воздухом.

«И тут понимаю, что мне нужен только унитаз. Возвращаться обратно не стала, на лоджию был еще один выход — из второй комнаты. Я тихо перелезла к той двери и пробралась к туалету. И тут слышу: «Римма, Римма!». Совсем пьяная Мордюкова выходит на балкон — а меня нет. Нонка как завопит: «Она бросилась!» — рассказала актриса.

Instagram @stassadal

Гости сразу исчезли, прихватив с собой водку.

«А я все слышу, но сказать ничего не могу, потому что сижу в обнимку с унитазом. Когда выбралась — ни Нонны, ни кавалеров… Двери настежь», — закончила Маркова.

Стас Садальский, пересказавший уморительный случай, произошедший в квартире Риммы Марковой рассказал о том, как эта история повлияла на его жизнь.

«Я эту байку однажды попросил Римму рассказать в присутствии журналистов. Скоро вышла статья „Как Мордюкова с Марковой в молодости совращали азербайджанцев водкой“. Римма мне потом все обещала ***** за это дать», — поделился знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Садальский жестко высказался о поведении Лолиты после развода.