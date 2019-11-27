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  4. Племянница Ротару порадовала поклонников эротичным снимком

Племянница Ротару порадовала поклонников эротичным снимком

, 20:30 | Мия Субботина Фото 228

Певица Соня Кей выложила пикантную фотографию на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @sonyakayofficial

Украинская певица Соня Кей все чаще радует поклонников сексуальными фото на своей странице в Instagram. На этот раз девушка предстала в белом наряде: трусах и топе, сквозь который просвечивают соски, пишет Утро.ру.

«Что-то из прошлого», — подписала пост звезда.

Instagram @sonyakayofficial

Поклонники признают, что в последнее время сексуальность девушки зашкаливает: она все чаще оголяется в социальных сетях. Фанаты Сони Кей по праву считают ее одной из самых красивых девушек страны и хвалят за женственность. Такое горячее фото они также решили прокомментировать и оставили комплименты в адрес артистки.

«Секси-брюнеточка»;

«Кошечка»;

«Мило», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что соблазнительная Лера Фрост в нижнем белье раззадорила сеть эротическим видео.

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