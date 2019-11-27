Медсестру подозревают в жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Иркутске

Региональное следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело в соответствии с пунктом «г» второй части 117-й статьи УК РФ («Истязание малолетнего») после публикации в сети видео из больничной палаты. На кадрах медсестра местной клиники грубо укладывает ребенка-инвалида спать.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК, обнародованная запись стала поводом к расследованию инцидента по факту жестокого обращения с несовершеннолетним.

Отмечается, что мальчик поступил на лечение в Иркутскую областную детскую клиническую больницу в сопровождении младшей медицинской сестры из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. На данный момент подозреваемая в преступлении медсестра отстранена от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились сведения о том, что в одном из детских домов Нижегородской области воспитательница избила девятилетнего мальчика.