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  4. Медсестру подозревают в жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Иркутске

Медсестру подозревают в жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Иркутске

, 19:36 | Карина Бернтгольц Видео 167

В сети появилось видео, на котором женщина грубо укладывает мальчика спать. После публикации кадров СК начал проверку. На данный момент подозреваемая отстранена от должности.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez

Региональное следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело в соответствии с пунктом «г» второй части 117-й статьи УК РФ («Истязание малолетнего») после публикации в сети видео из больничной палаты. На кадрах медсестра местной клиники грубо укладывает ребенка-инвалида спать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК, обнародованная запись стала поводом к расследованию инцидента по факту жестокого обращения с несовершеннолетним.

Отмечается, что мальчик поступил на лечение в Иркутскую областную детскую клиническую больницу в сопровождении младшей медицинской сестры из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. На данный момент подозреваемая в преступлении медсестра отстранена от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились сведения о том, что в одном из детских домов Нижегородской области воспитательница избила девятилетнего мальчика.

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