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  4. Путин посетил петербургский клуб дзюдо, где занимался в юности

Путин посетил петербургский клуб дзюдо, где занимался в юности

, 19:01 Эфирная новость 257

Петербург уже несколько лет заслуженно называют столицей дзюдо в России.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Президент посетил свою спортивную альма-матер — клюб дзюдо «Турбостроитель». Эта Школа восточных единоборств воспитала не одно поколение ленинградских и петербургских спортсменов.

Занимался там и Владимир Путин у тренера Анатолия Рахлина. Президент прибыл в клуб в разгар занятий. Первая остановка — тренажерный зал. Раньше о таком и мечтать не приходилось, говорят именитые спортсмены. В клубе идет активная подготовка к соревнованиям. Остановка в тренировочном процессе — только для короткого общения и фото.

Сейчас клубом руководит сын знаменитого наставника — Михаил Рахлин.

Из клуба, где воспитывают чемпионов, рассказывает Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды.

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