Путин посетил петербургский клуб дзюдо, где занимался в юности

Президент посетил свою спортивную альма-матер — клюб дзюдо «Турбостроитель». Эта Школа восточных единоборств воспитала не одно поколение ленинградских и петербургских спортсменов.

Занимался там и Владимир Путин у тренера Анатолия Рахлина. Президент прибыл в клуб в разгар занятий. Первая остановка — тренажерный зал. Раньше о таком и мечтать не приходилось, говорят именитые спортсмены. В клубе идет активная подготовка к соревнованиям. Остановка в тренировочном процессе — только для короткого общения и фото.

Сейчас клубом руководит сын знаменитого наставника — Михаил Рахлин.

Из клуба, где воспитывают чемпионов, рассказывает Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды.