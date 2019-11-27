Путин осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский» и побеседовал с ее экипажем

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге совершил визит на завод «Адмиралтейские верфи». Глава государства произвел осмотр большой подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» и пообщался с экипажем субмарины.

Помимо прочего, российскому лидеру показали строящиеся на верфях суда. Владимир Путин осмотрел патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и ледокол «Виктор Черномырдин».

Президент России также принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

Отмечается, что во время визита на «Адмиралтейские верфи» Владимира Путина сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и другие официальные лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды.