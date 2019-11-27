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  4. Степан Меньщиков выложил нежное фото с Боней в честь ее 40-летия

Степан Меньщиков выложил нежное фото с Боней в честь ее 40-летия

, 17:36 | Валентин Черников Фото 269

Поклонников умилил снимок звездной пары 13-летней давности.

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Фото, видео: Instagram @stepanmen

Степан Меньщиков трогательно поздравил Викторию Боню с 40-летием. Шоумен опубликовал в Instagram снимок с бывшей девушкой 13-летней давности.

На фото пара стоит посреди проселочной дороги на лоне природы. Возлюбленные выглядят счастливыми и беззаботными, словно в разгар «конфетно-букетного» периода отношений. Их роман на телепроекте «Дом-2» продлился меньше года.

Instagram @stepanmen

«С днем рождения тебя, дорогая, Викуля! Пусть ты всегда будешь такой счастливой и красивой, и в твоем горячем сердце живет любовь!» — написал под снимком Меньщиков.

Такое проявление нежности к бывшей девушке понравилось поклонникам. Зрители телестройки периода 2000-х погрузились в воспоминания и присоединились к поздравлениям юбилярши.

«Молоденькие такие!»

«Фото — огонь, такие хорошие!»

«Когда вы были на проекте в паре, нравились мне оба — самые яркие и талантливые, да еще и красивые»

«Помню вас такими! Боничку с днем рождения!» — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня сразила поклонников красотой в свой день рождения.

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