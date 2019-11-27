«Статуэточка»: дочь Александра Малинина восхитила подписчиков нежным образом

Дочь известного исполнителя романсов Александра Малинина на своей странице в Instagram продемонстрировала подписчикам платье к светскому мероприятию. Устинья Малинина поделилась снимком в нежно-розовом воздушном платье, сделанном во время примерки.
«Это фото было сделано на примерке моего платья для бала Татлер», — подписала пост девушка.
Подписчики отметили нежный образ 19-летней Устиньи и не поскупились на комплименты в комментариях.
«Очень нежно! Устинья, вы красавица!»;
«Очень красивое платье, как и сама Устинья»;
«Вы божественной красоты»;
«Статуэточка! Хороша необыкновенно! Платье так удачно придумано для красавицы Устиньи! Нам остается только восхищаться!»;
«Невероятная Нежность! Сейчас это большая редкость!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Александра Малинина показала наряд на Хэллоуин.