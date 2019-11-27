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«Статуэточка»: дочь Александра Малинина восхитила подписчиков нежным образом

, 22:42 | Мия Субботина Фото 1 773

Устинья Малинина продемонстрировала платье, в котором кружилась на балу дебютанток Tatler.

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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Дочь известного исполнителя романсов Александра Малинина на своей странице в Instagram продемонстрировала подписчикам платье к светскому мероприятию. Устинья Малинина поделилась снимком в нежно-розовом воздушном платье, сделанном во время примерки.

«Это фото было сделано на примерке моего платья для бала Татлер», — подписала пост девушка.

Instagram @ustinya_malinina_official

Подписчики отметили нежный образ 19-летней Устиньи и не поскупились на комплименты в комментариях.

«Очень нежно! Устинья, вы красавица!»;

«Очень красивое платье, как и сама Устинья»;

«Вы божественной красоты»;

«Статуэточка! Хороша необыкновенно! Платье так удачно придумано для красавицы Устиньи! Нам остается только восхищаться!»;

«Невероятная Нежность! Сейчас это большая редкость!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Александра Малинина показала наряд на Хэллоуин.

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