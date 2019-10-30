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  4. Видео: бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве

Видео: бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве

, 12:42 Видео 10

Необходимый при эпилепсии препарат можно получить в аптеках Центра лекарственного обеспечения столичного Департамента здравоохранения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Angelika Antl, 5-tv.ru

Бесплатная выдача не зарегистрированного в России препарата «Клобазам» («Фризиум» — Прим. ред) началась в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном Департаменте здравоохранения.

Представитель департамента сказал, что бесплатная выдача лекарства стартовала 30 октября. Тяжелобольные дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема.

В департаменте добавили, что информированием родителей о возможности бесплатно получить лекарство для больного эпилепсией ребенка займется дирекция по координации деятельности медицинских организаций.

Елена Боголюбова — одна из первых мам, получивших лекарство, — сообщила, что выданных препаратов ее сыну Мише должно хватить на три месяца.

«Я очень рада, что это свершилось. И очень хочется надеяться, что это будет на постоянной основе. То, что начало положено, — это замечательно. Теперь надеюсь, что всегда будем в поликлинику приходить, получать расписочку и каждые три месяца получать препараты», — сказала она с улыбкой на лице.

В России «Клобазам» известен под названиями «Фризиум» и «Урбанил». В Минздраве РФ объяснили, что последние два препарата производит одна и та же компания. У них одно действующее вещество.

В начале сентября правительство одобрило выделение 26 миллионов рублей на закупку препаратов, не зарегистрированных в РФ. Всего будет приобретено более 11 тысяч упаковок иностранных лекарств, необходимых детям.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первую партию жизненно важного препарата «Фризиум» доставили в Россию 28 октября.

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