Петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа» будут сотрудничать

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Команды разыграют товарищеский матч в Китае 27 сентября.

Зенит и Шанхай Шэньхуа будут сотрудничать

Фото: Константин Золин/ФК «Зенит»

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Петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа» будут сотрудничать

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Отдельное внимание будет уделено обмену профессиональными знаниями: стороны планируют проводить как виртуальные сессии по передаче опыта, так и полноценные стажировки специалистов. Кроме того, планируется приглашать представителей клубов на конференции, семинары и форумы по спортивному менеджменту и маркетингу», — написали в заявлении пресс-службы «Зенита».

Планируются товарищеские матчи между основными составами клубов. Также клубы будут вместе готовить молодых футболистов: приглашать друг друга на международные юношеские турниры, проводить ежегодные стажировки для игроков и тренеров и вместе повышать квалификацию тренеров.

В пресс-службе «Зенита» отметили, что документ открывает широкие возможности для совместной работы по многим направлениям.

27 сентября команды разыграют товарищеский матч в Китае.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что В Москве подошел к концу чемпионат Росгвардии по самбо на Кубок Анатолия Романова. Турнир был связан с 10-летием образования Росгвардии и 215-й годовщиной войск правопорядка. Финальный этап стартовал с митинга у монумента основателям вида спорта в «Лужниках».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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