Знаменитую писательницу Маринину «кинули» на деньги строители в Москве

Знаменитая российская писательница Александра Маринина обратилась в полицию после того, как стала жертвой обмана строителей. Женщина сообщила правоохранительным органам, что затеяла в квартире косметический ремонт и наняла работников. Как отмечают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного главка МВД Юрия Титова, жительница Москвы заключила договор подряда с индивидуальным предпринимателем и внесла полную оплату за услуги.

Однако строительная бригада не выполнила свои обязательства перед Марининой, покинув объект до окончания ремонта. Заказчица приняла решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков его исполнения и пожаловалась на нарушения в полицию.

Стражи порядка провели проверку по факту обращения женщины, по результатам которой в отношение строителей возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками».