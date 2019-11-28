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  4. Знаменитую писательницу Маринину «кинули» на деньги строители в Москве

Знаменитую писательницу Маринину «кинули» на деньги строители в Москве

, 0:55 | Карина Бернтгольц 129

Женщина произвела полную оплату услуг работников, которые должны были сделать ремонт. В результате бригада покинула объект, не выполнив обязательства.

Фото: Известия / Александр Казаков

Знаменитая российская писательница Александра Маринина обратилась в полицию после того, как стала жертвой обмана строителей. Женщина сообщила правоохранительным органам, что затеяла в квартире косметический ремонт и наняла работников. Как отмечают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного главка МВД Юрия Титова, жительница Москвы заключила договор подряда с индивидуальным предпринимателем и внесла полную оплату за услуги.

Однако строительная бригада не выполнила свои обязательства перед Марининой, покинув объект до окончания ремонта. Заказчица приняла решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков его исполнения и пожаловалась на нарушения в полицию.

Стражи порядка провели проверку по факту обращения женщины, по результатам которой в отношение строителей возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками».

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