Гурьев день: что можно и категорически нельзя делать 28 ноября

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Анастасия Игонина
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В этот день нельзя употреблять даже постное масло и рыбу, а также следует соблюдать ряд ограничений в действиях.

Гурьев день: что можно и категорически нельзя делать 28 ноября

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Heritage-Images, David Oxberry, Li Xin

Для православных верующих 28 ноября начинается Рождественский пост. В этот день также чтят память святых Гурия, Самона и Авива.

История праздника

Самон и Гурий были обычными мирянами, но, в отличие от других жителей, не были многобожниками и верили в Христа. Когда в их городе начались гонения иноверцев, они бежали. Однако спастись им не удалось — Гурия и Самона догнали и схватили.

Мужчин уговаривали принести кровавую жертву богам, но они отказывались. Над ними вершили суд, на котором долго пытали, а после заперли в темнице на несколько месяцев. Когда стало ясно, что и это не заставит христиан сменить решение, Гурия и Самона обезглавили.

Авив быль церковным дьяконом и тоже подвергся гонениям. Его схватили и, как и Самона с Гурием, пытались заставить принести жертву, чтобы публично показать, что он признал свою ошибку и вернулся к многобожию. Но Авив отказался. Тогда мужчину сожгли заживо, а после его родственники нашли на месте казни совершенно неповрежденное тело. Авива похоронили рядом с Гурием и Самоном.

Что нельзя делать 28 ноября

В Гурьев день строго запрещалось жадничать и малодушничать. Считалось, что того, кто не поможет в праздник нуждающемуся, постигнет такая же участь. Традиционно на Руси не только подавали бедным и кормили голодных в этот день — было принято отдавать бездомным старую одежду.

Негативно относились и к сплетням в этот день. 28 ноября злые силы могли подслушать разговоры людей, и все, что плохого услышат о ком-либо, претворить в жизнь. Поэтому под строгим запретом были любые обсуждения поступков и жизни других людей — в особенности, если информация не проверена.

Дурной приметой было для супругов провоцировать ссоры друг с другом. Полагалось, что тот, кто начнет в Гурьев день скандал со своей второй половиной, обречет семью на вечный разлад и жизнь в нелюбви. Если ссора окажется особенно сильной, считали на Руси, Гурий может и наказать особенно сильно — забрать возможность иметь детей.

Что можно делать 28 ноября

На Руси верили, что Гурий в этот день выезжает на дорогу на лошади и несет тепло — мороз с этого дня отступает и сильных холодов не приходится ждать до самых Святок. Поэтому в Гурьев день особое внимание уделялось лошадям.

Гурий также считается покровителем людей, страдающих от зубной боли. Поэтому 28 ноября к святому обращались с молитвой те, у кого были соответствующие проблемы.

Приметы на 28 ноября

  • Если снег в этот день выпал — до весны уже не растает.
  • На улице тепло и мокрый снег идет — быть теплому маю.
  • Лошади ржут громче обычного — быть зиме мягкой, а урожаю в следующем году быть богатым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не стоит делать в Филиппов день.

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