  1. Пятый канал
  4. Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека

Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека

, 4:24 | Марина Неруцких Фото 47

У двухэтажного жилого здания в деревне Назарьевка по неизвестной пока причине ночью загорелась крыша.

Фото: МЧС России

В Подмосковной деревне Назарьево городского округа Одинцово загорелась крыша жилого дома. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 2.55.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из горящего здания 32 человека. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

По предварительной информации, у двухэтажного двухподъездного деревянного дома загорелась кровля. Площадь пожара составила 418 квадратных метров.

На месте работают 14 человек и пять единиц техники. Причина возгорания уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека сгорели при пожаре в частном доме в Красноярском крае.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

5:13
«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса
5:00
Лайфхак: Как хранить обувь, чтобы быстро отыскать нужную пару — видео
4:24
Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека
3:33
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
2:32
Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020
1:11
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста

Сейчас читают

Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста
«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]