Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека

В Подмосковной деревне Назарьево городского округа Одинцово загорелась крыша жилого дома. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 2.55.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из горящего здания 32 человека. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

По предварительной информации, у двухэтажного двухподъездного деревянного дома загорелась кровля. Площадь пожара составила 418 квадратных метров.

На месте работают 14 человек и пять единиц техники. Причина возгорания уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека сгорели при пожаре в частном доме в Красноярском крае.