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Новый Boeing лопнул во время испытаний — видео

, 7:45 Эфирная новость 1 007

Корпус новой модели Boeing 777 Х не выдержал расчетной нагрузки. Первый полет нового лайнера назначен на начало 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; 5-tv.ru

Фюзеляж новой модели Boeing 777 Х развалился в ходе испытаний на прочность. Корпус не выдержал расчетной нагрузки и просто лопнул.

Комментируя инцидент, представитель корпорации отметил, что эта неудача не повлияет на дальнейшие испытания. Самолет совершит первый полет в начале следующего года.

Новость вызвала обеспокоенность у основных клиентов Boeing. Так Евросоюз и Объединенные Арабские Эмираты впервые хотят дополнительно удостовериться в надежности американских сертификатов.

Напомню, до сих пор многими авиакомпаниями мира, в том числе российскими, приостановлена эксплуатация другой модели Boeing 737 MAX. Это произошло после двух авиакатастроф в Эфиопии и Малайзии. Позже в авиастроительной корпорации признали, что перед крушениями у самолетов был зафиксирован сбой в работе одной из систем.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором горит двигатель Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines. Ролик сняли перепуганные пассажиры самолета.

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