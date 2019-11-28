Фюзеляж новой модели Boeing 777 Х развалился в ходе испытаний на прочность. Корпус не выдержал расчетной нагрузки и просто лопнул.

Комментируя инцидент, представитель корпорации отметил, что эта неудача не повлияет на дальнейшие испытания. Самолет совершит первый полет в начале следующего года.

Новость вызвала обеспокоенность у основных клиентов Boeing. Так Евросоюз и Объединенные Арабские Эмираты впервые хотят дополнительно удостовериться в надежности американских сертификатов.

Напомню, до сих пор многими авиакомпаниями мира, в том числе российскими, приостановлена эксплуатация другой модели Boeing 737 MAX. Это произошло после двух авиакатастроф в Эфиопии и Малайзии. Позже в авиастроительной корпорации признали, что перед крушениями у самолетов был зафиксирован сбой в работе одной из систем.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором горит двигатель Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines. Ролик сняли перепуганные пассажиры самолета.