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  4. «Морская богиня»: младшая сестра Нюши сразила фанатов снимком на пляже

«Морская богиня»: младшая сестра Нюши сразила фанатов снимком на пляже

, 8:20 | Анастасия Игонина Фото 985

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию опубликовала романтичное фото с морского побережья.

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Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Младшая сестра певицы Нюши — Мария Шурочкина — поделилась с поклонниками вдохновенным фото. Снимок олимпийская чемпионка по синхронному плаванию разместила на своей странице в Instagram.

На фото девушка позирует на песчаном побережье. На Шурочкиной светло-бирюзовая кофта и легкая развевающаяся на ветру юбка в тон. Девушка слегка откинулась назад, выставив вперед согнутую в колене ногу.

Instagram @mashuniashura

Поклонники спортсменки пришли в восторг от нежного солнечного фото. Для синхронистки они подобрали самые яркие сравнения.

«Ты как нимфа!»

«Морская богиня!»

«Ты прекрасна!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая сестра Нюши показала «аппетитные» формы.

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