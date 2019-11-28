«Морская богиня»: младшая сестра Нюши сразила фанатов снимком на пляже

Младшая сестра певицы Нюши — Мария Шурочкина — поделилась с поклонниками вдохновенным фото. Снимок олимпийская чемпионка по синхронному плаванию разместила на своей странице в Instagram.

На фото девушка позирует на песчаном побережье. На Шурочкиной светло-бирюзовая кофта и легкая развевающаяся на ветру юбка в тон. Девушка слегка откинулась назад, выставив вперед согнутую в колене ногу.

Instagram @mashuniashura

Поклонники спортсменки пришли в восторг от нежного солнечного фото. Для синхронистки они подобрали самые яркие сравнения.

«Ты как нимфа!»

«Морская богиня!»

«Ты прекрасна!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая сестра Нюши показала «аппетитные» формы.