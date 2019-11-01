Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина выложила в сеть очередной «аппетитный» снимок. На фото 24-летняя знаменитость позирует в закрытом купальнике, лежа на бортике у бассейна.

«Кто лежит и ничего не делает сейчас, тот не будет лежать и ничего не делать, когда Вселенная все-таки даст отмашку», — написала Мария Шурочкина.

Instagram @mashuniashura

Подписчики дочери композитора и бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина пришли в восторг от образа девушки и ее точеной фигуры.

«Ты прелесть! Мое восхищение! Божественно!»

«Вот это бомба у бассейна!»

«Богиня красоты! Мой океан это — ты!»

«О боже, какая девушка!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра Нюши показала идеальную фигуру.