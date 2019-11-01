Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина выложила в сеть очередной «аппетитный» снимок. На фото 24-летняя знаменитость позирует в закрытом купальнике, лежа на бортике у бассейна.
«Кто лежит и ничего не делает сейчас, тот не будет лежать и ничего не делать, когда Вселенная все-таки даст отмашку», — написала Мария Шурочкина.
Подписчики дочери композитора и бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина пришли в восторг от образа девушки и ее точеной фигуры.
«Ты прелесть! Мое восхищение! Божественно!»
«Вот это бомба у бассейна!»
«Богиня красоты! Мой океан это — ты!»
«О боже, какая девушка!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра Нюши показала идеальную фигуру.