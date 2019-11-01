  1. Пятый канал
  4. «Бомба у бассейна»: Младшая сестра Нюши сводит с ума подписчиков — фото

«Бомба у бассейна»: Младшая сестра Нюши сводит с ума подписчиков — фото

, 6:19 Фото 202

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Мария Шурочкина разместила в сети очередной «аппетитный» снимок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина выложила в сеть очередной «аппетитный» снимок. На фото 24-летняя знаменитость позирует в закрытом купальнике, лежа на бортике у бассейна.

«Кто лежит и ничего не делает сейчас, тот не будет лежать и ничего не делать, когда Вселенная все-таки даст отмашку», — написала Мария Шурочкина.

Instagram @mashuniashura

Подписчики дочери композитора и бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина пришли в восторг от образа девушки и ее точеной фигуры.

«Ты прелесть! Мое восхищение! Божественно!»

«Вот это бомба у бассейна!»

«Богиня красоты! Мой океан это — ты!»

«О боже, какая девушка!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра Нюши показала идеальную фигуру.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

7:30
В Екатеринбурге подведут итоги конкурса WorldSkills Hi-Tech 2019
7:21
Американцы удивились способу транспортировки истребителя в России
7:13
«Медуза Горгона»: Maruv взорвала сеть новым образом — фото
7:05
ВКС России и ВВС Сербии ведут совместные учения в Астраханской области — видео
7:01
Лайфхак: как самому сделать ситечко для чая — видео
6:53
Петербургских школьников провели дорогой прадедов-участников Великой Отечественной войны

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть — фото
Сотрудник морга Екатеринбурга публиковал фото тел с чудовищными комментариями

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев