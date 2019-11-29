«Из племени Тумба-Юмба?»: звезда «Дома-2» показала фанатам танец к новому клипу

Марго Овсянникова озадачила фанатов новым видео в Instagram. На нем звезда «Дома-2» энергично двигается, чередуя танцевальные па, характерные для различных направлений.

«Это танец, который вы увидите в новом клипе. Как думаете, что за образ у меня будет?» — спросила певица подписчиков.

Instagram @mmmargaaret

Пользователи в комментариях предложили много вариантов — от пьяного краба до амазонки. Но большинство склонились к теме обезьян и Африки.

«Танец макаки?»

«Брачный танец орангутангов?»

«Сто процентов — в клипе ты будешь одета в юбку и соломы, и два кокоса на груди»;

«Боже мой, ты что, из племени Тумба-юмба?» — предположили фанаты.

Другие не стали гадать, кого представляет артистка, и просто похвалили ее за энергию и гибкость.

«Танец — бомба!»

«Танец — супер! Такая гибкость! Можно позавидовать. Умница!»

«Маргошка, энергии хоть отбавляй!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики попытались рассмотреть белье на снимке Марго Овсянниковой.