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Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей дочери, пережившей серьезную аварию

, 8:58 | Ниса Мурзанаева Видео 971

20-летняя наследница режиссера уже шесть лет борется за жизнь после трагического ДТП во Франции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Jair Cabrera Torres, thomas kroeger

Впервые за долгое время режиссер Андрей Кончаловский решился высказаться на тему дочери Марии, пережившей серьезное ДТП, после которого девушка впала в кому. 20-летняя наследница знаменитости уже шесть лет борется за жизнь после трагической аварии. По словам создателя кинокартин, главная цель существования его — выздоровление их любимой дочери. Об этом знаменитость рассказал в программе Владимира Познера.

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — поделился режиссер в эфире федерального канала.

Мария попала в аварию осенью 2013 года во Франции. Девушка сидела на пассажирском сидении машины, за рулем был ее отец. Андрей Кончаловский не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму. Полгода наследница режиссера находилась в состоянии комы, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Кончаловского Юлия Высоцкая прокомментировала состоянии дочери после автокатастрофы. По словам актрисы, в восстановлении здоровья девушки наблюдается положительная динамика, однако о серьезных изменениях говорить пока рано.

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