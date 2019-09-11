Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери после автокатастрофы

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая рассказала о состоянии 20-летней дочери Марии Кончаловской, получившей черепно-мозговую травму в ДТП.

Автомобильная авария произошла в октябре 2013 года. Тогда девочка ехала на заднем сидении в машине, за рулем которой находился ее отец. После столкновения наследницу Андрея Кончаловского доставили в марсельскую клинику, где врачи решили погрузить ее кому. С тех пор медики борются за жизнь юной пациентки, а родители не находят себе места.

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Спустя долгое время Высоцкая решилась прокомментировать процесс лечения своей дочери. В интервью журналистам она сообщила, что в восстановлении здоровья девушки наблюдается положительная динамика, однако о серьезных изменениях говорить пока рано. По словам звезды, в тяжелый жизненный период рядом с ней и ее мужем находился режиссер Никита Михалков. Он не давал звездным родителям пасть духом и всегда поддерживал, пишет «Петрозаводск сегодня».

В то же время в СМИ появилась информация, что Мария уже вышла из комы и давно находится в реабилитационном центре, где проходит курс восстановления. Впрочем, подтверждений этих данных пока не проступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой.