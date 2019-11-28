ФСБ задержала банду «Шараповские», причастную к теракту с десятками погибших

ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы «Шараповские», действовавшей на территории Дагестана. В период с 2007-го по 2015 год банда участвовала в совершении убийств, похищении людей, разбое и вымогательстве. Численность группировки составляет более 250 человек.

«В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в составе преступной группировки находились «действующие на тот период сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья».

Всем задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Избежавшие задержания объявлены в розыск. Правоохранители продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты стрелковое и автоматическое оружие, противотанковые комплексы и боеприпасы. Взрывоопасные предметы уничтожены на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа.