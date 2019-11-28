«Такая хорошенькая»: Александрова поделилась своим детским фото

Актриса Марина Александрова опубликовала в Instagram забавное фото из детства. На снимке маленькая Марина держит за ручку куклу. И она, и игрушка одеты в розовые сарафаны. Этот же цвет присутствует в кадре и на заднем плане. У малышки немного растерянное и недовольное лицо. По всей вероятности, она испугалась вспышки фотографа.

«Когда я не высыпаюсь, весь день я такая. А вы как себя чувствуете?» — обратилась артистка к подписчикам.

Instagram @mar_alexandrova

Поклонники Александровой поспешили успокоить любимицу. По их мнению, звезда экрана хороша в любом состоянии. Другие посвятили свои комментарии умилительному архивному снимку.

«Даже не выспавшись, вы прекрасны»;

«Красивая девочка с куклой»!

«Такая хорошенькая!»

«Этюд в розовых тонах», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Александрова удивила фанатов фото в кожаном платье и золотых туфлях.