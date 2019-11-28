Больных туберкулезом в России начнут лечить принудительно

Россиян, больных туберкулезом, будут лечить принудительно.

В Верховном суде разъяснили механизм, по которому медики смогут выявлять таких пациентов.

Доставлять в клиники станут не только больных, которые уклоняются от лечения и нарушают санитарный режим, но и тех, кто сознательно не хочет проходить обследование.

Такие меры можно применять только по решению суда и по заключению медицинской комиссии, которая считает данного гражданина опасным для окружающих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по запаху можно распознать серьезное заболевание.