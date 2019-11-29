Буланова не может определиться: «Брюнетка или блондинка?»

Татьяна Буланова не часто удивляет поклонников кардинальными переменами в имидже. Под новым фото в Instagram артистка задумалась, какой цвет волос ей идет больше.

Несколько лет назад Буланова порадовала фанатов новым образом, когда перекрасилась в жгучую брюнетку. Но вскоре певица вернулась к традиционному стилю — алая помада, платиновый блонд и выразительные брови.

Артистка поинтересовалась у подписчиков: с каким цветом волос она нравится им больше.

«Брюнетка или блондинка?» — коротко написала Татьяна под фотографией.

Instagram @buslya

Мнения фолловеров разделились, но большинство все же отдало предпочтение платиновому блонду, в который артистка красится долгое время. Особо внимательные поклонники отметили, что со светлым оттенком волос Буланова кажется моложе своих лет.

«И то и другое… Вы очаровательная женщина»;

«Светлой лучше, так свежее и молодит, соотношение цвета кожи волос»;

«Ну, конечно же, блондинка! Хотя и брюнеткой вам тоже хорошо», — написали пользователи Instagram.

Фанаты единогласны в одном — какой бы цвет волос певица не выбрала, она все равно останется красивой и талантливой женщиной.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном.