«На конкурс красоты!»: Поклонники Бабкиной в восторге от ее нового образа

Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в элегантном образе леди. В Instagram артистка выложила фото, на котором стоит облаченная в красное пальто и черную шляпку с перьями. Яркая косметика гармонирует с верхней одеждой: на губах алая помада, глаза сильно поведены, брови подчеркнуты черным.

«Меняем образцы для «Модного приговора», — приписала к снимку ведущая.

Instagram @ngbabkina

Как сообщил двумя неделями ранее «судья» «Модного приговора» Александр Васильев, для телешоу снимаются новые выпуски.

Фотография Бабкиной вызывала восторг у подписчиков. Единицы упрекнули ее в злоупотреблении фотошопом. Подковырки хейтеров потерялись на фоне положительных отзывов.

«Во всех образах вы, душенька Надежда, хороши!»

«Красавица! Обожаю Вас!»

«Надежда, вы красотка, супер! Вы замечательный пример для женщин!»

«Для „Модного приговора“ — слишком хороша. На обложку самого крутого журнала!»

«На конкурс красоты! Немедленно!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего Надежда Бабкина пропускает съемки «Модного приговора».