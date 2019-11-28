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США намерены контролировать независимость Гонконга

, 18:26 Эфирная новость 40

Пекин выразил решительный протест Вашингтону.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Пекин выразил решительный протест Вашингтону. МИД КНР вызвал к себе посла США в ответ на закон «О защите демократии и прав человека в Гонконге». Его сегодня подписал Дональд Трамп. США берутся ежегодно контролировать, насколько Гонконг независим от Пекина. Также документ предусматривает возможность введения санкций за нарушение прав человека.

Теперь в Гонконг нельзя будет поставлять спецтехнику, которую полицейские используют для разгона демонстрантов. В Китае пригрозили Штатам ответными мерами. Действия Вашингтона там назвали грубым вмешательством во внутренние дела страны и цитата «ничем не прикрытой гегемонией».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские журналисты пострадали во время съемок акций протестов в Гонконге.

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