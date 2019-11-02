Российские журналисты пострадали во время съемок акций протестов в Гонконге

Съемочная группа RTVI пострадала во время съемок репортажа об акциях протеста в Гонконге, которые не утихают уже пятый месяц.

Возле парка Виктория на севере города 2 ноября проходил очередной несогласованный антиправительственный митинг, и полиция проверяла личности собравшихся, снимая с них защитные маски, сообщает телеканал.

Затем, чтобы разогнать толпу, правоохранители применили слезоточивый газ. Поблизости оказалась российская съемочная группа — корреспондент Сергей Морозов и оператор Александр Науменко.

«Случайно плеснули в лицо из баллончика, когда я снял противогаз. Попали в глаза, поэтому минут 20 приходил в себя», — рассказал журналист, добавив, что его коллеге «досталось дубинкой там же».

Морозову на месте была оказана первая медпомощь.

Протесты ранее вспыхнули из-за того, что Пекин якобы намерен ограничить автономию Гонконга, который с 1997 года обладает особым статусом, гарантирующем территории право на экономическую и политическую независимость в рамках концепции «одна страна, две системы».

Однако вскоре стало ясно, что эти акции имеют другую подоплеку — все они хорошо координируются их организаторами, против полицейских намеренно устраиваются провокации, чтобы их скомпрометировать. Кроме того, практически на всех митингах в толпе видны флаги США.

Ранее Пекин уже потребовал от Вашингтона, который по традиции призвал не нарушать права гонконгских демонстрантов, «не совать нос» не в свое дело.