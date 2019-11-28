Суд обязал Зураба Церетели выплатить 29 млн рублей правительству Москвы

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с знаменитого скульптора Зураба Церетели почти 29 миллионов рублей в пользу департамента городского имущества. Это неустойка за долги по аренде участка земли площадью около 27 тысяч квадратных метров на Авиамоторной улице.

Как сообщает РИА Новости, договор на аренду был заключен осенью 2003 года, однако в 2014–2017 годах накопились долги по арендной плате. Основной долг скульптор погасил, но с размерами пени в 55 миллионов рублей был не согласен. Он просил суд снизить сумму до девяти миллионов.

В результате суд удовлетворил иск департамента имущества Москвы частично, назначив к выплате неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу через месяц.

Более двух лет назад 5-tv.ru рассказывал о другом судебном разбирательстве Зураба Церетели. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры требовало взыскать со скульптора долг в миллион рублей за аренду старинного особняка в центре Москвы.