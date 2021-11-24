ТОП-3 знака зодиака, которые встретят любовь всей жизни в 2022 году

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Мия Субботина
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Для части знаков зодиака год Тигра станет поворотным.

ТОП-3 знака зодиака, которые встретят любовь всей жизни в 2022 году

Фото: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez

Астролог составила любовный прогноз на 2022 год и рассказала о тех знаках зодиака, которые встретят любовь в предстоящий период. 

2022 год сулит Львам много неожиданных и, в то же время, приятных сюрпризов в любовном плане. Несмотря на то, что сейчас у представителей этого знака зодиака никак не складываются любовные отношения, в будущем году им наконец повезет и Львы обретут любовь.

Также в наступающем году Козероги встретят свою любовь. Только для этого им надо в 2022 году отложить все свои проблемы. Как только они это выполнят — любовь будет их ждать за ближайшим углом.

Новый год обрадует и таких заядлых одиночек, как Стрельцы. В 2022 году представители этого знака зодиака наконец найдут того самого человека, с которым будут счастливы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 ноября.

-8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.83
1.38 84.17
1.40
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