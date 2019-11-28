Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Раки, ваша работа и домашние обязанности могут подождать. Запомните: мы живем только один раз, а значит нужно брать от жизни только самое лучшее. Найдите время на себя. Делайте все возможное, чтобы поднять вашу самооценку. Постарайтесь отдалиться от людей и мест, которые мешают вам чувствовать вдохновение. Окунитесь в бурный роман и начните получать удовольствие от романтических отношений.

Если у вас было слишком много открытых вкладок, сейчас самое время закрыть те, которые заставляют вас волноваться. Совет мудрецов: расставьте приоритеты. Какие задачи требуют вашего пристального внимания? Подумайте, на чем бы вы хотели сосредоточиться. Помните, качество вашей работы определяет ваш успех, а совершенного результата могут достичь только те, кто не растрачивает свои силы по мелочам.

Тельцы, поймайте дзен. Хватит переживать по пустякам и целыми днями работать. Иногда следует подумать о себе и своей внутренней гармонии. Запомните: наше душевное состояние — зеркало происходящих событий. Сегодня сокрушительная буря ваших чувств утихнет и освободит время для медитации. Примите горячую ванну, посмотрите любимый фильм, проведите вечер в кругу друзей и разложите мысли по полочкам.

Овны, нужно быть смелее. Установите границы общения со знакомыми. Поднимите вопросы, которые вас беспокоят, и объясните, почему при разговоре с вами нельзя переступать определенную черту. Если кто-то хочет провести с вами всю оставшуюся жизнь и воспитывать ребенка, а вы согласны только на дружбу, сообщите об этом прямо. Не нужно стесняться. Иногда лучше вовремя сказать «нет», чем всю жизнь расплачиваться за свою неуверенность.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 ноября представителям всех знаков зодиака рекомендуется сгладить конфликты с партнером и устроить романтический вечер. А тем, кто еще не встретил вторую половинку, лучше завести новые знакомства. Меркурий в союзе с Нептуном покровительствуют всем влюбленным парам.

♌ Лев

Львы, сегодня начало и конец станут для вас синонимами. Сердце подскажет вам, когда нужно двигаться дальше. Как бы ни было больно с этим смириться, упаковать свои чемоданы необходимо прямо сейчас. Впереди вас ждет много нового и интересного. Все, что от вас требуется, дабы начать новый этап — не оглядываться назад. Забудьте о прошлом, вместо этого сосредоточьтесь на будущем.

Космический совет: перестаньте жить прошлым.

♍ Дева

Девы, если вы еще не пьяны от любви, поверьте, что скоро обязательно будете. Настало прекрасное время, для того чтобы начать что-то новое или сделать шаг в правильном направлении. То, что вам однажды уже разбили сердце, вовсе не означает, что вы не можете построить гармоничные отношения.

До сих пор не можете забыть бывшего возлюбленного? Тогда бегом к нему! Найдите способ стать ближе к своей второй половинке, и выразите чувства.

Космический совет: боритесь за свою любовь.

♎ Весы

Весы, сегодня звезды советуют вам извлечь уроки из прошлого и двигаться вперед с высоко поднятой головой. Превратите свои раны в мудрость и сосредоточьтесь на своих целях. Сделайте все возможное, чтобы не зацикливаться на своих ошибках, а принять их как должное. Если бы вы не пережили столько трудностей, вы бы не стали тем, кем являетесь сейчас. Прислушайтесь к знакам судьбы и делайте то, что вам подсказывает сердце.

Космический совет: перестаньте роптать на судьбу.

♏ Скорпион

Скорпионы, не пугайтесь хаоса, который образовался вокруг вас. Помните: созиданию всегда предшествует разрушение. Вселенная сама забирает то, что больше не служит достижению вашей цели. Доверьтесь судьбе. Ваше сопротивление только удержит вас в прошлом. Уделите внимание своему внутреннему миру — вы не заметите, как быстро вы будете продвигаться по ступенькам вверх.

Космический совет: не препятствуйте воле Вселенной.

♐ Стрелец

Стрельцы, вас ждет неловкий момент. Звезды предупреждают, что вы можете столкнуться с другом или любовником, с которым поссорились несколько лет назад. Хватит быть гордым. Сделайте шаг навстречу: попросите прощения, если это требуется. Воспоминание о любви, которая согревала вас, поможет вам прояснить ситуацию. Запомните: чем больше вы будете стоять на месте, тем хуже вам будет потом. Космический совет: извинитесь перед близкими.

♑ Козерог

Козероги, вы знаете, какое самое прекрасное чувство в мире? Ощущение того, что самый сложный жизненный этап пройден. Позади — все самое грустное и пугающее. Впереди — только радость и любовь. Если вы начнете получать от этого наслаждение, жизнь окрасится новыми красками. Позвольте себе заняться тем, что вы любите. Хватит грызть себя за то, что осуществить не удалось. Избавьтесь от чувства вины. Космический совет: научитесь наслаждаться каждым моментом.

♒ Водолей

Иногда приходит момент, когда два любящих сердца решают пойти разными путями, несмотря на все, что их связывало до этого. Значит ли это, что они перестанут быть частью жизни друг друга? Конечно нет. Это говорит лишь о том, что какое-то время лучше провести порознь, чтобы разобраться в себе, расставить приоритеты и достигнуть планки, чтобы соответствовать друг другу. Не спешите расстраиваться: любовь придет, когда вы будете к этому готовы.

Космический совет: не принимайте расставание близко к сердцу.

♊ Рыбы

Найдите минутку, чтобы увидеть, как далеко вы продвинулись. Это был долгий путь, но вы сумели преодолеть все испытания. Теперь вы можете гордиться собой, видя свои результаты. Однако учтите, звезды вас призывают не к тому, чтобы завысить мнение о себе, а к тому, чтобы правильно оценить свои силы. Осознайте, чего вы на самом деле стоите, Рыбы, и не позволяйте другим садиться вам на шею.

Космический совет: похвалите себя.

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