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  4. «Я одинокий бродяга любви Казанова»: Даша Пынзарь в манто спародировала Леонтьева

«Я одинокий бродяга любви Казанова»: Даша Пынзарь в манто спародировала Леонтьева

, 16:36 | Валентин Черников Видео 94

Звезда «Дома-2» подняла подписчикам настроение безумной импровизацией.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Дарья Пынзарь рассмешила фанатов пародией на Валерия Леонтьева. Экс-участница «Дома-2» выложила в Instagram видео, в котором спела песню «Казанова» и сплясала в манере певца.

В кадре девушка дрыгает бедрами, плечами, делает движения руками в стиле «диско» и дефилирует на каблуках, напоминая походку исполнителя. Для выступления девушка надела белое манто, что тоже в духе Леонтьева.

«Доброе утро мои дорогие! Извините, но сейчас эта песня застрянет у вас в голове на пол дня точно!» — обещала Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Судя по комментариям, так и случилось. Многие прокрутили безумную и смешную сцену не один раз. Подписчики даже намекнули звезде телестройки на музыкальную карьеру.

«Дарья Леонтьев хорош!»

«У меня двухлетняя дочь залипла и подпевает!»

«Даша, билеты где можно купить на сольник?»

«Теперь я знаю, как выйти к мужу перед сном»;

«Вот ты дала! Подняла настроение!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции.

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